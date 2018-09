Docenas de colonias estarán sin luz eléctrica este viernes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Casi medio Distrito Central estará sin luz! Así lo anunció este jueves la Empresa Energía Honduras (EEH). La consorcio explicó que la interrupción se debe a los trabajos de mantenimiento que realizarán sus cuadrillas.



Asimismo, se anuncian cortes para Choloma, El Progreso y la ciudad de La Ceiba, donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), también ejecutará trabajos.



Distrito central (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Espíritu Santo

Colonia Santa Cecilia

Plantel de Columbus

Colonia Cantero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

El Carrizal

Jardines del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Laguna del Pedregal

Colonia Smith

Jardines de El Carrizal

Colonia San Juan Bosco

Colonia Nueva Providencia

Colonia José Duarte

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Barrio Buenos Aires

Barrio El Bosque

Colonia Picachito

Barrio Abajo

Barrio La Concordia

Las Delicias

Barrio Buena Vista

Colonia Linton

Barrio Las Canteras

Barrio Zaragoza

Colonia Sagastume

Colonia Miramesi

Los Pinos

Catalunia

Villa Peniel

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Aldea Las Flores

Colonia Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño

Los Mangos

Barrio Puente Colorado

Barrio El Edén

Brisas del Picachito

Colonia Viera

Casamata

El Reparto Abajo

Barrio El Reparto Arriba

Colonia Canaán

Colonia Guillen

Colonia Marichal

Colonia Bolívar

Colonia Villas del Río

Colonia Santa Rosa

Colonia Suazo Córdova

Colonia Mejía

Parque Finlay

Colonia La Reforma

Barriom El Manchén

Avenida La Paz

Barrio San Pablo

Marina Mercante

Barrio Guanacaste



Distrito central (8:00/8:30 AM de 3:30 a 4:00 PM)

Residencial Maya

Colonia La Era

Altos de La Era

Era Oriental

Colonia 13 de Julio

Villa del Molino

Colonia El Molino

Lomas de La Florida

Colonia Santa Margarita

Colonia Pasa

Final del Bulevar Morazán

Colonia 21 de Octubre

Colonia Izaguirre

Colonia San Miguel

Colonia Los Girasoles

Salida a Valle de Ángeles

El Sitio

Colonia Santa María

Residencial Santa Lucía

Aldea El Chimbo



Distrito central (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Las Joyas

Barrio El Rincón

Colonia Villa Delmy

Colonia Modesto Rodas

Colonia 21 de Octubre (Sectores # 4,5 y 6)



Distrito central (8:00 AM a 4:00 PM)

Campamento

Aldea El Salto

Aldea El Nance

Aldea El Saquín

Aldea Piedra Amarilla

Aldea Los Linderos

Aldea La Lima

La Concordia

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Barrio Arriba

Aldea El Potrerillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablón

Aldea Arriba

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Aldea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernales

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

Lepaguare



LA CEIBA (6:00 a 10:00 AM)

Colonia Los Bomberos]

Residencial Atlante

Colonia Los Fuertes

UNICATH Miraflores

Las Colinas

Merren

Villa H

Barrio Mejía

Colonia Bantral

Barrio Independencia

Avenida Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José

Boulevard 15 de Septiembre de Cementerio

Barrio Mejía hasta Esquina de Banco Central

Avenida La República de Casa Rafael hasta El Parque Central,

Colonia Piñanza

Esquipulas

Miramar

Villa Real

Los Locutores

Policía de Transito

El Dorado

INFOP,

Los Maestros

Avenida San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal

Barrio Inglés

Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro

Colonia Yesenia Castillo

Colonia Dantillo

Villas del Carmen

Las Flores

Colonia La Ponce

Colonia Ramón Leva (Barranco Chele)]

San Gabriel

Colonia Palmira

Quinta San Fernando

Villa Santa Lucía

Colonia Crila

Colonia Trejo

v Los Fotógrafos

Vista al Mar

El Búfalo

Colonia Menonita

Colonia 26 de Junio

Aldea Armenia Bonito

Colonia Marisol 1 y 2

Villa Romana

Vista Palmira

Nueva Era

Aeropuerto Golosón

Miramontes

15 Septiembre

El Confite

Villa Olímpica

Carril del 7 y 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia 1º de Mayo,



Olanchito (6:00 a 10:00 AM)

Aldeas Carril

Aldeas Coyoles Medina

Aldeas Tejeras

Aldeas Santa Bárbara

Aldeas Tacualtuste

Aldeas El Nance

San Dimas

San Juan

Aldeas Arenal

Aldeas Teguajal

Aldeas El Potrero

Aldeas San Lorenzo

Aldeas San Marcos

Aldeas Savana,



Saba, Colón (6:00 a 10:00 AM)

Colonias y Barrios:

Comilsa

Las Pava

Coyol

Chorro

Centro de Sabá

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

Colonia La Pradera I, II, III y IV

Las Uva Sureña

Colonia Elixir

Sonámbula

CVolonia Mercedes

Achiote

Orica

Palos de Agua

Paguales

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Golondrina

Pradera

La Ceibita

Palos de Agua Arriba y Abajo.