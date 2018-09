AMLO: "Subirme a un avión de tanto lujo... se me caería la cara de vergüenza"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, reiteró que no usará el avión presidencial. De forma tajante expresó "Subirme a un avión de tanto lujo en un país con tanta pobreza... se me caería la cara de vergüenza".



Sus declaraciones ocurrieron mientras permanecía varado en un avión comercial, de bajo costo, que no pudo despegar debido al mal tiempo.



El izquierdista, de 64 años, y los otros pasajeros tuvieron que esperar cerca de tres horas a bordo del avión para luego ser conducidos al edificio del aeropuerto, donde tuvieron que aguardar otra hora más antes de que su vuelo al fin despegara, según medios.

AMLO recorre México en una gira postelectoral para agradecer a sus seguidores.



Ganó los comicios con su discurso en contra de la corrupción y los privilegios de la élite, a la que llama "la mafia del poder".



Así, el presidente electo planea vivir en su modesta casa en vez de la residencia presidencial de Los Pinos, recortar su salario por más de la mitad y establecer ese monto como el más alto que pueda ganar un funcionario público del país.