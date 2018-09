¿A cuántos partidos de sanción se expone Cristiano Ronaldo tras expulsión en Champions League?

MESTALLA, ESPAÑA.- La polémica expulsión de Cristiano Ronaldo en el partido Juventus vs Valencia trae consigo un duro castigo.



El caso será tratado por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA el próximo 27 de septiembre. Ese mismo día se anunciará cuál es la sanción definitiva.



Por haberse cruzaco con Jeison Murillo y tras la expulsión directa, a Cristiano Ronaldo le caería un castigo de 1 a 4 partidos de suspensión.



La Juventus podría defender a CR7 con un vídeo que pruebe que no hubo agresión, esa sería la única forma de cambiar la decisión del Comité de Disciplina de la UEFA y obtener una sanción más leve de 1 ó 2 partidos.



Los próximos partidos de la Juventus en la fase de grupos de la Champions League son ante el Young Boys (2ª jornada), Manchester United (4ª jornada) y Red Devils en Old Trafford (3ª jornada). ¿Se los perderá todos el luso?

