La buena relación de la mamá de Meghan Markle con el príncipe Harry

LONDRES, INGLATERRA. -El príncipe Harry ha sorprendido con la buena relación que tiene con su suegra, Doria Regland.



En el evento de un libro de cocina en el que participó Meghan Markle, la pareja real llegó en compañía de la madre de la ahora duquesa.



Doria, al llegar al lugar del evento se presentó como "la mamá de Meg" y dijo que se sentía orgullosa de su hija.



Markle participó en la elaboración de un libro de recetas por los damnificados del incendio de la Torre Grenfell de Londres.



"Inmediatamente me sentí conectada a esta cocina comunitaria; es un lugar donde las mujeres pueden reír, hacer su duelo, llorar y cocinar juntas", escribió Meghan Markle en el prefacio del libro que llegará a las librerías esta semana.

De interés: Las exnovias del príncipe Harry

Doria introduced herself as "Meg's mom" and said she was "head over heels" with pride pic.twitter.com/jm5xQBCEJH