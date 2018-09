Avión aterriza de emergencia después de que pasajeros empezaran a sangrar por la nariz y orejas

BOMBAY, INDIA.- Al menos treinta pasajeros de un avión en la India empezaron a sangrar por la nariz y las orejas después de que la tripulación olvidara presurizar (mantener la presión atmosférica normal) la cabina. La emergencia obligó que el aparato diera media vuelta y aterrizara.



El avión de la compañía Jet Airways, que transportaba a 166 personas desde Bombay a Jaipur, regresó a Bombay casi una hora después de su despegue.



Un video difundido en Twitter muestra a los pasajeros utilizando máscaras de oxígeno.



"Situación de pánico por un problema técnico en el @jetairways 9W 0697 de Bombay a Jaipur. El vuelo regresa a Bombay tras 45 minutos. Todos los pasajeros están bien, incluyéndome", tuiteó uno de los pasajeros, Darshak Hathi.



Una vez en tierra, los doctores examinaron a los pasajeros afectados. "La tripulación del vuelo fue retirada del servicio a la espera de una investigación", declaró un portavoz de Jet Airways, la segunda compañía aérea del país, en un comunicado.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps