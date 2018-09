¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo al árbitro que lo expulsó en el duelo Juventus-Valencia?

MESTALLA, ESPAÑA.- Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más virales de la Champions League: el portugués fue expulsado por el árbitro alemán Felix Brych al minuto 29 del juego entre Juventus y Valencia. La sorpresiva tarjeta roja provocó que el luso le implorara al réferi que se retractara de su decisión.



El momento provocó tensión y la suspensión del partido durante al menos tres minutos. Durante ese tiempo las cámaras de televisión captaron al portugués repitiendo una frase, mientras lloraba desonsoladamente.

¿Pero qué dijo? Varios medios deportivos revelan que CR7 le dijo a Marcelino Garcaí Toral, entrenador del Valencia, y al ábitro "No he hecho nada, no he hecho nada".



Una de las tomas que circulan en las redes sociales muestran que Ronaldo tiró el cabello de Jeison Murillo, el futbolista colombiano que estuvo tirado en la cancha y que provocó la explusión directa del exdelantero del Real Madrid.

?| Referee Felix Brych made a crazy call (with the help of his assistant) to send off Ronaldo. Valencia defender Murillo overreacted over nothing & tricked the refs. #Juventuspic.twitter.com/BqLsJVRXCy