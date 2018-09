Alejandro García muestra las heridas que le provocó su exnovia Eileen Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor colombiano Alejandro García publicó imágenes de las heridas que le provocó su exnovia Eileen Moreno, la noche que él también la habría golpeado brutalmente en el rostro.



El famoso utilizó su cuenta de Instagram para mostrar los rasguños y moretones que tenía en su brazo y que le habría provocado la actriz cuando él estaba a punto de irse a la cama.



"No estoy justificando nada, pero estas fueron las heridas mientras dormía. Estas fotos fueron tomadas el 24 de Julio de 2018 y las que están en la carpeta del juicio", expresa en la publicación.



"NO a ningún tipo de violencia. Eileen Moreno NO representa al maltrato a las mujeres. Eileen Moreno NO representa a las mujeres. Respeto por las verdaderas víctimas, abajo las banderas falsas de las oportunistas", finaliza en su post.



Además, en días anteriores el colombiano aseguró que Eileen se encontraba bajo los efectos de las drogas el día que él la habría golpeado.



Según el actor, Moreno había fumado marihuana antes de tirarse encima de él.



La colombiana desmintió esta versión y aseguró que en el hospital le habían hecho pruebas de sangre y no aparecía ninguna sustancia en su cuerpo.