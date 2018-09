Lionel Messi estrena capitanía en Champions League con un triplete

MADRID, ESPAÑA.- El astro argentino, Lionel Messi arrancó esta Champions League anotando tres goles ante el PSV (4-0) el martes, logrando así su primer triplete de esta campaña.



El jugador abrió el marcador de libre directo y selló el resultado con un doblete en los minutos finales.



Un compatriota de 'La Pulga', Nicolás Tagliafico, fue otro de los hombres destacados de esta fecha inaugural de la máxima competición europea.



El carrilero del Ajax hizo un doblete en el triunfo ante el AEK Atenas, el primero de su carrera deportiva.



Tras la primera fecha de esta Champions League, el once queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Ospina - Giménez, Ismaily, Tagliafico - Vecino, Otávio, Maycon, Coutinho - Firmino, Icardi y Messi.



Arquero:

David Ospina (Nápoles/COL): Después de jugar dos partidos de la Serie A, el arquero 'cafetero' debutó en Champions League con el Nápoles en la cancha del Estrella Roja (0-0) y por primera vez en esta campaña consiguió dejar su arco imbatido.



Defensores:

José María Giménez (Atlético de Madrid/URU): El defensor uruguayo culminó la remontada del Atlético de Madrid en la cancha del Mónaco (2-1), cabeceando a la red un saque de esquina servido por Koke Resurrección.



Ismaily Gonçalves (Shakhtar Donetsk/BRA): La primera de las dos veces que el Shakhtar Donetsk tuvo que igualar un marcador adverso ante el Hoffenheim (2-2) lo hizo por medio del carrilero brasileño, que finalizó una jugada individual tras recortar a un rival y disparar con el exterior de su bota.



Nicolás Tagliafico (Ajax/ARG): El carrilero argentino debutó en una fase de grupos de la Champions League abriendo y cerrando el marcador ante el AEK Atenas (3-0). Encuentro histórico para él, pues consiguió su primer doblete como profesional.



Volantes:

Matías Vecino (Inter de Milán/URU): El volante uruguayo se convirtió en héroe 'neroazzurro' en el añadido del duelo ante el Tottenham (2-1). Matías Vecino terminó volteando el marcador adverso y la afición del Inter celebró el feliz regreso a la Champions League.



Otávio Edmilson (Oporto/BRA): Después de que su compatriota Alex Telles errara un penal al inicio del choque ante el Schalke (1-1), el volante brasileño asumió la responsabilidad de un nuevo lanzamiento desde los once metros en el segundo tiempo, para poner las tablas definitivas en Alemania.



Maycon de Andrade (Shakhtar Donetsk/BRA): El volante brasileño no fue de la partida ante el Hoffenheim (2-2), pero entró en la cancha cuando su equipo perdía y cinco minutos después firmó el empate con un potente disparo desde fuera del área.



Philippe Coutinho (FC Barcelona/BRA): El volante brasileño disputó su primer partido en Champions League con la camisa del FC Barcelona ante el PSV (4-0). Aunque no goleó, jugó un buen partido y asistió a Ousmane Dembélé en la carrera para que el francés terminara haciendo el 2-0.



Atacantes:

Roberto Firmino (Liverpool/BRA): El duelo entre Liverpool y PSG (3-2) cayó del lado de los ingleses gracias al brasileño, que arrancó el encuentro en el banco, pero ingresó en la cancha para terminar dando el triunfo a los suyos en el añadido.



Mauro Icardi (Inter de Milán/ARG): El día que el atacante argentino debutaba en la máxima competición europea, ejerció como capitán haciendo un gol de muy bella factura, con el que impulsó la remontada que los italianos lograrían ante el Tottenham (2-1).



Leo Messi (FC Barcelona/ARG): El astro argentino superó la centena de goles en Champions League iniciando la presente campaña con una tripleta ante el PSV (4-0). Es la octava vez que logra llevarse la pelota en esta competición, desempatando en esta faceta con Cristiano.