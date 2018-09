¿David Suazo para nuevo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras? Esto piensa Copán Álvarez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el cumplimiento de la Selección de Honduras con más de 308 días sin técnico este miércoles, diversos medios e influyentes personajes del deporte, hacen propuestas para nombrar al entrenador lo más pronto posible.



Es el caso del periodista hondureño de Telemundo, Copán Álvarez, quien en sus redes sociales se lanzó al ruedo con su candidato.



"¿Es descabellado pensar en David Suazo para dirigir la selección?"



La pregunta fue acompañada de un breve resumen que el experto realizó sobre el destacado catracho, "David Suazo tiene años de prepararse en Italia, jugó al máximo nivel, conoce el medio, siempre fue un profesional intachable y un jugador incomparable".



Ante esta publicación, los comentarios de algunos usuarios de la red social no se hicieron esperar.



"Totalmente descabellado", "Descabellado NO, pero no sé si sea correcto quemarlo tan pronto", "No es descabellado, pero acostumbrado al medio europeo; me atrevo a pensar que no le interesaría", "David tiene que demostrar el por qué sería buena opción para dirigir Honduras... todavía no gana nada", se dividieron las opiniones de sus seguidores.



No obstante, otros le dan su bendición al Rey David, "Hoy por hoy creo que es la mejor opción para dirigir la selección, conoce a Honduras y sus limitantes", "Tiene todo lo que se necesita para dirigir cualquier selección de Concacaf", "No es descabellado, es una muy buena alternativa", "Sería excelente".



Destitución

El hondureño David Suazo fue separado el martes de la dirección técnica del Brescia de la serie B de Italia. El comunicado fue publicado en la página oficial del club, donde se agradeció a la Pantera el tiempo que estuvo con el equipo.



El presidente del club, Massino Cellino, reveló la razón de haberse tomado tal decisión. Según Cellino, fue una elección dolorosa pero debida y que va más allá de las personalidades.



"Con David no creo haberme equivocado en la elección de un entrenador, pero talvez fue el hombre indicado en el momento menos adecuado", aseguró Massino.



Suazo duró tres meses al mando del Brescia, dos empates y una derrota más la eliminación de la Copa Italia.



Ahora, le pregunto -y como diría Copán- ¿Para usted, qué tan descabellado es pensar en David Suazo para dirigir a la H?





