Unos 170 inmigrantes se entregaron a la patrulla fronteriza en McAllen

TEXAS, ESTADOS UNIDOS. -Unos 170 inmigrantes centroamericanos se entregaron a agentes de la patrulla fronteriza en la ciudad de McAllen, Texas, en las últimas horas según lo informaron varios medios locales.



Los inmigrantes son procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México entre los que se encontraban mujeres y niños, indicaron las autoridades de patrulla fronteriza en un comunicado.



En la misiva se detalla que las mujeres y los menores buscaron a los agentes para entregarse la madrugada del martes.



Robert Rodríguez, portavoz de la agencia federal, reveló que en la medida que los agentes preparaban el grupo para poder transportar a los 170 centroamericanos, las organizaciones criminales intentaron contrabandear a otros grupos que evadieron la aprehensión.



Este miércoles se comenzó con el procesamiento de los inmigrantes que serán deportados a sus países de origen.





#BorderPatrol agents, along with the @CityofMcAllen McAllen Police Department, discovered illegal aliens in two hotel rooms smugglers utilized as a temporary stash location. @CBP #BorderSecurity #SouthwestBorder #AlwaysVigilant #RGV #HonorFirsthttps://t.co/I5awpByolc pic.twitter.com/qGafkvBZDS