Federación Peruana de Fútbol desmiente acuerdo para jugar amistoso con Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha hecho pasar este miércoles un papelazo a su par de Honduras al negar que ya exista un acuerdo para que las selecciones de ambos países se enfrenten el próximo 16 de noviembre, como lo había anunciado Fenafuth el martes.



Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, la federación peruana ha desmentido el encuentro contra la Selección de Honduras que debería haberse jugado en Lima el próximo mes de noviembre.

Si bien es cierto existen negociaciones para que dicho partido se realice, la federación peruana consideró no prudente anunciar el duelo aún, en tanto Honduras también deberá jugar un partido el 20 de noviembre ante la Selección de Chile presuntamente en Santiago.



Este miércoles se cumplen 308 días de que la Selección de Fútbol de Honduras no cuenta con entrenador oficial desde la eliminación del Mundial de Rusia, el pasado 15 de noviembre de 2017.



Dichos partidos ante la selección peruana o Chile deberán ser dirigidos por un por un técnico interino que presuntamente podría ser Diego Vazquez y Héctor Vargas, entre otros.



