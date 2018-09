Exjefe forense revela que existe un segundo camión con cadáveres en México

JALISCO, MÉXICO. -Tras el despido del director de la morgue estatal por el hallazgo de un camión de carga que contenía 157 cadáveres no reclamados, se dio a conocer que existe un segundo contenedor con un centenar más.



El gobernador Aristóteles Sandoval dijo que el director forense, Luis Octavio Cotero, fue cesado por el hecho que describió como indolencia y negligencia.



Tras su despido el exdirector confesó que existe un segundo camión con unos 150 cuerpos que siguen sin ser identificados. "Están en tráileres uno es el que se exhibió en los medios y otro nuevo que se contrató por la Físcalía porque nosotros no tenemos recursos para contratar ese tipo de servicio", declaró el cesado director forense a un medio estadounidense.



El exfuncionario detalló que hay 444 cuerpos de personas fallecidas que aún no han sido identificadas y que la dirección "hizo un esfuerzo para conservar hasta 144" de ellos en las instalaciones, los restantes fueron puestos en los tráileres.



Detalló, que la actual dirección solo tiene espacio para 72 cadáveres y que, con los 144 están forzando la capacidad.

