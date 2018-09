Champions League: Horarios y sedes de los partidos de este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este miércoles será el segundo día de los partidos de la fase de grupos de la Champions League.



Entre los encuentros más destacados se espera el debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus, donde enfrentará al Valencia de España.



Cristiano que es el máximo goleador de competiciones europeas buscará afianzarse para seguir siendo protagonista ahora con un nuevo equipo.



Mientras que el Real Madrid inicia el torneo con más presión que antes, ya que nadie ha podido con el equipo blanco en las tres ediciones pasadas, con sus tres títulos consecutivos ganados.



Así está la jornada de este miércoles:

- Ajax vs Atenas / Johan Cruijff Arena 10:55 AM

- Shakhtar Donetsk vs Hoffenheim / Oblasny SportKomplex Metalist 10:55 AM

Partidos a la 1:00 PM

- Benfica vs Bayern Múnich / Estádio do Sport de Lisboa

- Manchester City vs Olympique / Etihad Stadium

- Real Madrid vs Roma / Santiago Bernabéu

- Viktoria Plzeň vs CSK Moscú / Doosan Aréna

- Young Boys vs Manchester United / STADE DE SUISSE Wankdorf Bern

- Valencia vs Juventus / Estadio de Mestalla