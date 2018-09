"Creí que estaba en la cancha de Boca", asegura Maradona tras su debut en México  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras presentarse como director técnico de Dorados de Sinaloa en la segunda división del fútbol mexicano con un triunfo de 4-1 sobre Cafetaleros de Tapachula, Diego Armando Maradona dijo haberse sentido como si hubiera estado en 'La Bombonera' de Buenos Aires.



"La afición de Dorados es impresionante", dijo Maradona en conferencia de prensa después del partido en el estadio Banorte de Culiacán (norponiente de México).



"Miré para arriba y creí que estaba en la cancha de Boca", añadió el astro del fútbol argentino quien junto con sus jugadores se dirigió hacia la tribuna para agradecer el apoyo de la afición.



Ante unos 15 micrófonos y con un discurso más claro y fluido que el que ofreció el día de su presentación, Maradona aprovechó para rechazar las críticas de los periodistas mexicanos que han puesto en duda su capacidad como entrenador.



"(Quiero responder) ante las palabras de gente tonta que va a la televisión a llenar un espacio", atajó Diego y lanzó un reto: "Si alguien dice que Maradona no sabe quién es el 4 o quién es el 5, mira que le puedo meter un contragolpe".



El entrenador argentino resaltó que para el triunfo fueron vitales las horas que dedicó a ver vídeos de los Cafeteros, aunque haya quien no le crea.



"Yo soy un acérrimo que ve el fútbol de todos los países. Lo juro por mi mamá que yo veo todos los partidos que puedo".



Sobre el contundente triunfo de sus Dorados, el exseleccionador de Argentina apuntó que "yo sabía que ganábamos cuando los vi entrenar con ganas, estos muchachos tienen hambre de gloria".



Asimismo, el argentino dijo que no está en México para demostrar que es Maradona y que no vive del pasado.



"Yo no sé si callo muchas bocas, yo sólo vengo a trabajar con mi cuerpo técnico", puntualizó el astro del fútbol.



Con su triunfo por la octava jornada del torneo Apertura-2018 del Ascenso MX, los Dorados llegaron a seis puntos y subieron del lugar número 13 al 10 en la clasificación general.



"Acá no se ganó nada, se ganó un partido, nos quedan muchas finales", remató Maradona.