Francisco Herrera: “Si no hay apoyo económico, no habrá cambios en la UNA”

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La falta de avances de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) en Catacamas, Olancho, se debe al poco apoyo económico dado por parte del Congreso Nacional y el Ejecutivo.

Así lo expresó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, en calidad de presidente del Consejo de Educación Superior (CES), quien aseguró que sin recursos, es difícil que se vean los cambios en este centro de estudios agronómicos.

A continuación sus declaraciones a EL HERALDO.

¿Qué avances les ha reportado la Comisión Interventora de la UNA?

En el Consejo de Educación Superior hemos estado en comunicación con la Junta Interventora, específicamente con doña Norma Martín, y la dificultad que hemos logrado ver, sin duda alguna, ha sido el hecho de que no tienen el presupuesto necesario.

¿Ellos se lo han reportado y ustedes verificado?

Nosotros desde educación superior tenemos pendiente una visita de inspección, ya han habido algunas visitas con algunos diputados del Congreso Nacional, pero en síntesis el problema ahí es económico; no tienen el suficiente recurso para invertir, a pesar de que ya se ha hecho una reforma académica y que ya hemos visto que han presentado una nueva orientación dentro de la universidad y han logrado eliminar algunas prácticas que habían anteriormente.

¿Que avances le han presentado?

Los avances han sido más que todo en los rediseños curriculares, hemos tenido reuniones con profesores y estudiantes. Pero donde hay problemas es en contrataciones y suministros, o sea que el problema es meramente económico y pueden tener todas las juntas interventoras que quieran, pero si no tienen el apoyo económico es muy complicado que pueda verse un cambio verdadero dentro de esa universidad.

¿Y cómo solucionar el problema de hacinamiento, alimentación y falta de áreas deportivas para los estudiantes?

En eso es justamente en lo que estamos trabajando, me he reunido con estudiantes y justamente eso mismo ellos me lo han hecho saber. Nosotros a nivel de Consejo de Educación Superior hemos discutido este tema, pero, reitero, la parte económica es realmente importante.

¿Y cuánto se necesita para ver los cambios?

No me han mandado todavía el presupuesto concreto, pero tengo entendido que en la reunión que tuvieron con el Congreso Nacional sí llevaron algunos datos preliminares en relación al tema económico y estamos a la espera de que se lo asignen, porque sin esa asignación yo no veo que haya posibilidades de un cambio sustantivo dentro de esa universidad en el breve plazo.

¿Qué va a pasar con la carrera de veterinaria?

Para abrir la carrera de veterinaria se requiere de laboratorios fuertes, no podemos tener una veterinaria tan simple, es decir, que se requiere de una fuerte inversión para una carrera tan importante que necesita el país y hay factibilidad de reabrirla.