Copa América 2019 comenzará en Sao Paulo y finalizará en Río 

Los participantes serán los diez países de América del Sur más Japón y Catar como invitados. México, invitado al certamen en forma ininterrumpida desde 1993 hasta 2016, no participará en esta ocasión. (Foto: AP)

ASUNCIÓN, PARAGUAY.-La pelota en la Copa América del año próximo comenzará a rodar el 14 de junio en el estadio Morumbí de Sao Paulo, y el campeón recibirá su premio el 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.



La Conmebol informó el martes en un comunicado que su consejo aprobó la víspera la propuesta de subsedes presentada por el Comité Organizador Local para el certamen.

Las semifinales se disputarán en la Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre, y en el Mineirão, de Belo Horizonte.

Los otros escenarios elegidos para los encuentros del certamen son la Arena Fonte Nova de Salvador y la Arena Palmeiras de Sao Paulo.

Lea además: Así es el equipo Toros que enfrentará el Motagua en semifinal de Concacaf

“Nuestro objetivo fue seleccionar estadios modernos, con gran capacidad de público y que tengan operación regular en partidos de fútbol y shows internacionales”, destacó en el comunicado Rogerio Caboclo, director general del Comité Organizador.

“Combinamos estadios usados en la Copa Mundial de la FIFA 2014 con otros que aún no participaron en los grandes eventos realizados en Brasil. Además, preservamos la recuperación física de los atletas y la calidad del espectáculo con la premisa de que no haya viajes de más de tres horas entre las sedes”.



Los participantes serán los diez países de América del Sur más Japón y Catar como invitados. México, invitado al certamen en forma ininterrumpida desde 1993 hasta 2016, no participará en esta ocasión.



Alejandro Domínguez, presidente del organismo continental, expresó en el comunicado que la edición 46 de la Copa América tendrá "un altísimo nivel", y agregó que el torneo será "el más reñido del planeta.



“¿Y qué mejor lugar que Brasil? Casa del único pentacampeón mundial, Pelé y el ‘jogo bonito’, para ofrecer al mundo y a nuestros invitados, la oportunidad de vivir la pasión, la magia y la rica historia del fútbol sudamericano", comentó Domínguez.



Chile ganó de local en 2015 la Copa América y al año siguiente la conquistó nuevamente en Estados Unidos, en su versión conmemorativa del centenario.