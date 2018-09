Diego La Barbie Vazquez se postula para dirigir la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la pregunta del millón sobre quién dirigirá a la Selección de Honduras en el proceso mundialista a Qatar 2022, el entrenador del Motagua, Diego Vazquez, dijo ¡presente! al mencionar que está preparado para la enorme responsabilidad.



"Tengo cinco años dirigiendo con éxito a Motagua y hemos ganado tres títulos. Me parece que este cuerpo técnico merece al menos una oportunidad en la Selección de Honduras, así como se la han dado a otros", expresó La Barbie colmado de seguridad.



Por otra parte, no dejó de lado el hablar de otras administraciones al frente de la H, "le dieron la oportunidad a Hernand Medford que ganó solo un torneo con Real España y a Carlos Tábora que fue último con Platense".



VEA: Real España jugará ante Olimpia en las semifinales de la Copa



Ante el cumplimiento de la Selección de Fútbol de Honduras con más de 300 días sin técnico, se tendrán en cuenta diversas opciones.



Por ende, una que destaca mucho es la figura de Alexis Mendoza; a la que se suman Rubén Omar Romano y Gustavo Matosas.



Ahora... He aquí la otra pregunta del millón, ¿Estará realmente listo Diego Vazquez para asumir este papel?