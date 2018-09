Real España jugará ante Olimpia en las semifinales del torneo de Copa en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Real España recibirá a Olimpia en los cuartos de final de la Copa Presidente el próximo 26 de septiembre en el estadio Morazán en San Pedro Sula. De antemano y advertidos... este juego no debe jugarse con afición visitante porque es un partido de alto riesgo. ¡Tomen nota!



El compromiso entre aurinegros y albos quedó definido tras el sorteo realizado por los organizadores de la Copa, en el que además han quedado enfrascados los duelos entre Santos FC y Platense FC. Yoro FC vs Deportes Savio y Parrillas vs Lobos UPNFM.



Santos FC es un equipo de la Liga de Ascenso, en la ciudad de Siguatepeque, y ha sorprendido llegando hasta estas instancias tras eliminar al Vida de La Ceiba como local en los octavos de final. En las rondas previas, los dirigidos por Rubén -el Chamaco Guifarro- eliminaron al San José de Marcala y al Juventud Católica de Danlí en la primera ronda.

Platense en tanto goleó 0-6 al Atlético Barajas de Copán Ruinas en la primera ronda, luego 1-2 al Atlético Choloma, y finalmente 1-3 al Atlético Esperanzano.



Deportes Savio en tanto visitará al Yoro FC. El Matador de Occidente se clasificó a esta ronda eliminando 1-3 al Galaxi Ocotepeque, al Honduras de El Progreso 0-1 y al Juticalpa FC en penales tras un empate 2-2. Es decir, los de Santa Rosa han sido los "tumba gigantes" en esta edición. Ahora enfrentará al Yoro FC que eliminó previamente al París de San Marcos, Tela FC y Atlético Limeño.



En la última llave, Parrillas One en tanto dio cuenta 0-4 del Real Choloma, Villanueva FC en penal (tras un 1-1), y luego 2-0 al Real de Minas. Finalmente Lobos UPNFM venció 0-4 al Cuevas de Catacamas, 2-4 al Atlético Calvario, y venció en penales al Estrella Roja de Danlí tras un empate 1-1.

Así quedan los cruces de la Copa Presidente este 26 de septiembre