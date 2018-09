Marathón, con la obligación de consolidar su mejoría ante una jauría de Lobos 

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La confianza regresó a Marathón tras sus últimos triunfos, así lo confirmaron este martes los jugadores verdes y miembros del cuerpo técnico.



Jorge Pineda, asistente técnico de Héctor Vargas en el equipo esmeralda, aseguró que para que la "buena racha" continúe buscarán a toda costa una victoria más, el próximo jueves ante la UPN en el Yankel Rosenthal.



"A pedido de la Junta Directiva y el profe (Héctor Vargas) se adelantó el juego de esta semana por el tema del viaje que tenemos hacia EUA. En este momento estamos claritos con nuestras ideas", inició diciendo Pineda.



"UPN es un equipo que siempre complica, pero desde que está en Liga Nacional les hemos ganado cuatro partidos y un empatado. La ventaja la tenemos en el papel. Lo que queda por nuestra parte es consolidar que somos fuertes y el que venga a nuestra casa tendrá que pasar sobre nosotros. Marathón está fuerte ", añadió.



Pineda, mano derecha de Vargas, confirmó que los triunfos ante el Honduras El Progreso y el Vida les dieron oxígeno.



"Las cosas de una u otra forma van tomando otro matiz. Ahora la situación es muy diferente en comparación a aquella racha de empates. Estamos a las puertas de alcanzar esos primeros lugares y eso para nosotros representa mucho", contó.



"Hablando de confianza en una escala del 1-10 creo que estamos al óptimo, al 10 si se podría decir", comentó.

El segundo al mando en el cuerpo técnico del monstruo anunció que el equipo viaja a Nueva Orleans con 18 jugadores, más su cuerpo técnico, para enfrentar el próximo domingo un duelo amistoso con un equipo local de esa ciudad.



Jugadores. Por su parte, Carlos "Chino" Discua habló de su reencuentro con el gol y aseguró que retomó la confianza para perfilarse en el cobrador de Marathón.



"Si la verdad que gracias a Dios los goles se han dado para beneficio del club y también me da confianza para hacer las cosas bien dentro del terreno de juegos", aseguró el volante.



"Me dí cuenta que tenía que llenarme de confianza y bueno ahora que la tenemos debo seguir trabajando. Siempre hay que buscar más porque vine con la idea de aportar al equipo", añadió.

Entretanto, Denovan Torres, portero del los verdes, anticipó que Marathón continuará en ascenso en cuanto a rendimiento se refiere.



"Gracias a Dios los primeros partidos sumamos de a tres y eso es importante para estar en las primeras posiciones. Ya está es la vuelta de las verdades y no hay que aflojar para estar en las primeras posiciones", concluyó el meta.