Cristiano y la Juventus prueban a un Valencia en horas bajas

VALENCIA, ESPAÑA.- El Valencia comienza el miércoles su recorrido en la Liga de Campeones, en partido del Grupo H, recibiendo a la Juventus, a la que encabeza el astro portugués Cristiano Ronaldo en su vuelta a España tras su salida del Real Madrid en julio.



El equipo 'che', que no sabe lo que es ganar en los cuatro partidos que lleva de Liga, se enfrentará a una poderosa 'Juve' que sigue el camino contrario, liderando con autoridad el campeonato italiano con un pleno de cuatro victorias.



"Tenemos que disfrutar la 'Champions', la Liga es una competición donde no hemos empezado bien, tenemos que mejorar, pero es una competición diferente", advirtió este martes en rueda de prensa el técnico valencianista, Marcelino Toral.



"Estamos haciendo las cosas bien y las victorias van a llegar muy pronto", afirmaba recientemente el extremo portugués del Valencia Gonçalo Guedes, rechazando rendirse al pesimismo.



"El fútbol es así, a veces no sale. El equipo tiene toda la voluntad y se vacía. Tenemos que seguir con el trabajo duro y pronto llegarán las victorias", dijo el portero Jaume Domenech, cuyo equipo sólo ha logrado marcar tres tantos pese a los refuerzos llegados para el ataque como el francés Kevin Gameiro, el ruso Denis Cheryshev o el belga Michy Batshuayi.



Conseguir la primera victoria de la temporada ante la 'Juve' supondría una carga de moral para los hombres de Marcelino, que no podrá contar para este encuentro con el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, que sufrió un esguince de tobillo frente al Betis.



- Un Valencia agresivo -

El equipo valencianista, subcampeón en 2000 y 2001, ha estado ausente de la máxima competición continental de clubes en los últimos tres años por lo que quiere hacer un buen papel en su vuelta.



"La Juventus es un equipo paciente, con jugadores de mucha experiencia, sabe esperar su momento, aprovecha los errores del rival, tenemos que agredir, sin agredir no vamos a ganar", aseguró Marcelino.



El equipo 'che' tendrá que estar muy atento en defensa para parar a un equipo italiano que lleva 9 goles en cuatro partidos de la Serie A y que cuenta con un Cristiano Ronaldo que parece haber fijado ya su punto de mira.



El astro luso, fichaje estrella de la 'Juve' con miras al torneo continental que no gana desde 1996, marcó un doblete el sábado en la victoria 2-1 contra el Sassuolo tras no ver puerta en los tres partidos anteriores.



"Estaremos pendientes de él, que participe poco", dijo este martes el técnico valencianista, Marcelino Toral.



Máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, el Valencia no podrá descuidarse ante el astro portugués que ya tiene ganas de Liga de Campeones.



"Es la competición que más me gusta, esperemos tener fortuna, aunque el grupo no es fácil", aseguró Cristiano, en referencia a un grupo H, en el que también están encuadrados el Mánchester United y el BSC Young Boys suizo.



Cristiano "ha aumentado el nivel de autoestima de la Juventus", dijo este martes el técnico Massimiliano Allegri, quien admitió tener dudas sobre el once que sacará el miércoles.



"Van a jugar Chiellini, Bonucci, no sé si jugar a dos o tres en el centro del campo", dijo, confirmando, de paso, que el argentino Paulo Dybala "está bien", tras la contusión en un pie que sufrió el domingo en el partido contra el Sassuolo.



Lo que tiene claro es que quiere la victoria porque "si perdemos se pondrá cuesta arriba" la Liga de Campeones, concluyó Allegri.



Equipos probables:

Valencia: Neto - Vezo, Diakhaby, Gabriel, Gayá - Carlos Soler, Parejo, Wass, Guedes - Santi Mina, Rodrigo. Entrenador: Marcelino Toral.



Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic - Khedira, Matuidi - Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Entrenador: Massimilliano Allegri.