CNA presenta nuevas líneas de investigación sobre millonarias pérdidas al Estado

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una ampliación de las líneas de investigación de redes de corrupción que le han generado millonarias pérdidas económicas al Estado de Honduras.



Entre las indagaciones presentadas por el CNA están los fraccionamientos de contratos por funcionarios en la Secretaría de Salud a una empresa familiar, la cual tuvo un perjuicio financiero de 56,058,387.21 millones de lempiras.



Asimismo, entre las líneas investigativas está el desvío de fondos destinados a proyectos sociales a través del despacho de la primera dama, que ocasionó a las arcas del Estado una pérdida de 12,272,051.42 millones de lempiras.



Además, detalló la línea investigativa por la adjudicación de contratos fraccionados a empresas mercantiles vinculadas al crimen organizado, las cuales ascienden al monto de los 125,941,670.93 millones de lempiras.



Según la directora del ente de investigación, Gabriela Castellanos, "el CNA registra un perjuicio económico de al menos 90 millones de lempiras en contra de la administración del Estado”.



De igual forma, destacó que en “la red de corrupción están a nivel nacional en todas las estructuras del Estado y, por ende, en funcionarios”.



Por último, detalló que “las redes están bien estructuradas, sin embargo, no se señalará a servidores públicos y funcionarios que estén trabajando bien, no así a los que laboran en la oscuridad, de ellos si se darán los nombres y apellidos”.



En las líneas de investigación, el CNA no brinda nombres de las personas vinculadas ni la fecha en que estos presuntos actos de corrupción ocurrieron, pero sí los entes estatales de donde salieron los fondos.