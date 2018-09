Inter remonta 2-1 al Tottenham con goles de Icardi y Vecino en la Champions League

El delantero surcoreano del Tottenham Heung-min Son (C) patea el balón durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la UEFA Champions League Inter de Milán contra Tottenham el 18 de septiembre de 2018 en el estadio San Siro de Milán. (AFP)

MILÁN, ITALIA.- El Inter de Milán ganó 2-1 ante el Tottenham de Inglaterra en el duelo por la fase de grupos de la Champions League.

Eriksen anotó al 53' luego de una confusa jugada de ataque en la que le quedó el rebote al borde del área rival y sin dudar la mandó a guardar.

Mauro Icardi se sacó una joya del botín derecho, cuando al 85' la tomó de volea y la mandó al fondo de la malla para poner el empate 1-1 en el encuentro.

El héroe del partido fue Matías Vecino, quien apareció al 90+2 para darle el agónico triunfo al Inter 2-1 sobre el equipo inglés, tras ir cayendo 0-1.

El partido inició a las 10:55 hora de Honduras y se llevó a cabo en el estadio San Siro de Milán.

Alineaciones:



Inter de Milán: S. Handanović (P), M. Skriniar, S. de Vrij, Miranda, K. Asamoah, M. Vecino, M. Brozović, M. Politano, R. Nainggolan, I. Perisić y M. Icardi (C).



DT: Luciano Spalletti.



Tottenham Hotspur: M. Vorm (P), S. Aurier, D. Sánchez, J. Vertonghen, B. Davies, E. Dier, M. Dembelé, C. Eriksen, E. Lamela, H. Kane (C) y S. Heung-Min.



DT: Mauricio Ponchettino.