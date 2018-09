Cristiano Ronaldo vuelve a España en la 'Champions', su competición fetiche

VALENCIA, ESPAÑA.- ¡Cristiano Ronaldo vuelve a España! Dos meses después de su salida del Real Madrid, la nueva estrella de la Juventus de Turín regresa para desafiar al Valencia el miércoles en la Liga de Campeones (19h00 GMT), donde se reencontrará con el país en el que vivió los últimos años y su competición fetiche.



En pleno proceso de adaptación en Italia, el portugués volverá a reencontrarse con un campo español y en un partido de 'Champions', de la que es mejor goleador histórico (120 goles) y de la que ha ganado cuatro de las últimas cinco ediciones con el Real Madrid.



Es para ganar la Liga de Campeones que la 'Juve', que logró por última vez este trofeo en 1996, ha pagado más de 100 millones de Euros por el cinco veces Balón de Oro (33 años).



Y este desafío empieza el miércoles en un grupo H de nivel con el Mánchester United opuesto a la misma hora al Young Boys suizo.



"Tengo que trabajar duro porque ganar la Liga de Campeones no es fácil. Espero poder ayudar", dijo Cristiano en su presentación en Turín a mediados de julio.



Su integración en la Serie A y con sus nuevos compañeros parece ir por buen camino, facilitada por el hecho de no haber acudido con su selección a principios de septiembre.

- 'Un poco ansioso' -

Tras tres primeros partidos oficiales sin goles, Cristiano marcó un doblete el domingo contra el Sassuolo (2-1), dando la victoria a su equipo y elevando a 400 goles su cuenta en Ligas desde el inicio de su carrera, según un recuento de medios italianos.



La pequeña sequía de principios de temporada no ha sido demasiado preocupante, ya que el rendimiento del astro luso ha sido bueno, a excepción de un partido mediocre en Parma. Pero, reconoció que sus dos goles del domingo - un remate a un metro de la línea de gol y otro de disparo cruzado - le aliviaron.



"Tenía ganas de marcar. Estaba un poco ansioso después de dejar el Real Madrid, lo que es normal después de todo lo que he vivido. Estoy contento. Trabajo bien y sabía que los goles llegarían", declaró Cristiano en español tras el partido.



Para Allegri, que había anunciado el sábado que Cristiano iba a marcar, el desafío es encontrar la forma de gestionar de la mejor manera al luso y a Paulo Dybala, sus dos mayores talentos ofensivos. El 4-3-1-2 con el argentino de N.10 utilizado contra el Sassuolo podría ser la solución, ya que el exmadridista ha jugado más por la izquierda en sus primeros partidos.



- Valencia centenario -

Por el lado extradeportivo, Cristiano ha comunicado mucho con la red Instagram.



Publicó fotos suyas trabajando en la sala de musculación, al día siguiente de sus primeros partidos italianos, pero también ha puesto imágenes de sus momentos de ocio en un yate en Cerdeña o paseando por el lago Como.



En el caliente ambiente de Mestalla el miércoles, el marco podría ser menos bucólico: el Valencia ha vuelto a la Liga de Campeones tras tres años de ausencia y el club tiene todas las ambiciones del mundo en el año de su centenario.



Pero, el equipo de Marcelino García Toral no ha empezado muy bien la temporada en Liga (1 derrota, 3 empates) y el talento goleador de Cristiano sigue siendo temido en España: 'CR7' marcó 15 goles en 16 partidos de Liga contra el Valencia...



"La Juventus es un rival muy fuerte, pero también tienen puntos débiles y tenemos que aprovecharlos. Estamos preparados", dijo el extremo valencianista Gonçalo Guedes, que se enfrenta el miércoles al que es su capitán en la selección portuguesa.