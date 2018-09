Diego Armando Maradona se enoja con periodistas mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -El astro argentino Diego Armando Maradona se molestó este lunes con decenas de periodistas mexicanos que lo estaban esperando para pedirle una entrevista en un restaurante.



El DT de Dorados, aunque intentó ocultar su enojo, se podía notar que no fue de su agrado que lo siguieran hasta el lugar donde estaba almorzando.



"Es de muy mal gusto esperar a la gente cuando uno termina de comer, porque uno se toma una copa, otro que no se la toma... eso no se hace", dijo enojado la exestrella del fútbol argentino.



Este martes es el gran debut de Maradona como director técnico de Dorados de Sinaloa que se enfrenta ante Cafetaleros de Tapachula en Culiacán por la Liga de Ascenso MX.



