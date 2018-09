EN VIVO: La ceremonia de los Emmy Awards 2018

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La 70a edición de los premios Emmy, el equivalente televisivo de los Óscar, arrancó el lunes con un número al estilo musical que bromeó sobre el tema de la diversidad en Hollywood y la omnipresente cuestión del acoso sexual en la industria del entretenimiento.



Los actores y nominados por "Saturday Night Live" Kate McKinnon y Kenan Thompson lideraron la actuación, con canción y baile, en el que participaron estrellas del pop John Legend y Ricky Martin, así como el actor Sterling K. Brown y RuPaul.



La gala, que se celebra en Los Ángeles, enfrenta a "Game of Thrones", la serie dramática más galardonada de la televsión, y "The Handmaid's Tale" por los principales premios de la noche.



Se disputan además el premio a mejor drama la serie de espías durante la Guerra Fría "The Americans", la serie sobre la monarquía británica "The Crown", la atrevida "Stranger Things", el drama familiar "This Is Us" y el western de ciencia ficción "Westworld".



Sin "Veep" en competencia, "Atlanta" luce como candidata para llevarse la estatuilla a mejor comedia de esta competencia.