Rescatan a 124 centroamericanos, entre ellos un hondureño, en el sur de México

OAXACA, MÉXICO. Un grupo de 124 centroamericanos indocumentados, entre ellos 60 menores, fueron interceptados por autoridades de México mientras eran transportados en el sureño estado de Oaxaca a bordo de camiones de carga en condiciones insalubres y de hacinamiento, informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).



El domingo, sobre la carretera federal que conecta Huajuapan de León con Tamazulapan, la policía de Oaxaca y autoridades migratorias detectaron que "tres vehículos de carga aceleraron repentinamente al pasar por el punto de revisión", indica un comunicado del INM.



"Al ser detenidos, se descubrió que eran transportados 124 personas en condiciones insalubres, 117 guatemaltecos, 4 nicaragüenses, 2 salvadoreños y un hondureño", entre ellos 60 menores de edad (15 de los cuales viajaban sin la compañía de un adulto), añadió.



Según la institución, los indocumentados buscaban llegar a Estados Unidos e "indicaron que tenían varios días sin comer y que no se les permitía ingerir líquidos con la finalidad de no realizar ninguna parada para no ser detectados por alguna autoridad".



Los agentes ofrecieron agua, alimentos y atención médica a los indocumentados. También contactaron a los consulados de sus países para iniciar el proceso de su posible deportación.



Por este caso, 11 personas fueron detenidas por "el delito tráfico de personas".



Más de 500,000 personas cruzan clandestinamente la frontera sur de México cada año en su intento por llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas. La mayoría son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza de sus países y buscan mejores oportunidades de vida en México o Estados Unidos.



El gobierno de México aseguró la semana pasada que evalúa una propuesta por parte de Estados Unidos para recibir fondos estadounidenses a cambio de deportar a miles de indocumentados que cada año buscan atravesar la frontera entre ambos países.

