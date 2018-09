Cantante hondureño Hajime Waki lanza bachata escrita en japonés

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sus ragos físicos orientales, gusto por la bachata y origen catracho hacen del cantante Hajime Waki un artista singular.

Originario de Comayagua, de padre hondureño y madre japonesa y dominicana, este catracho se abre paso en el mundo de la música en español y japonés.

Su amor por la bachata lo llevó a crear el primer sencillo original de este género en el idioma japonés, por lo que “A Quién" está disponible en los dos idiomas.

Este es el tercer tema musical del hondureño, pero el primero pensado originalmente para conquistar la audiencia asiática.

Hajime Waki habló con EL HERALDO y detalló en qué consiste este nuevo proyecto, así como parte de su vida familiar. "Nací y crecí en Comayagua. Tuve mis inicios en la música en Honduras. Desde muy temprana edad me gustaba escribir poemas de amor, sentí esa pasión por el amor, mejor dicho, para escribirle al amor. En el colegio empecé a sentir atracción por la música, fue entonces que decidí aprender a tocar guitarra", reveló el cantante.

Hajime confesó que durante sus inicios era muy tímido y que no se atrevía a cantar en público, como suele ocurrirle a muchos artistas."Fue para un show navideño que mis compañeras, quienes estaban preparando una canción, me pidieron que hiciera un arreglo de un tema. Al terminar el arreglo se los mostré y a ellas les gustó tanto que me pidieron que fuera yo quien cantara la canción. Esa fue mi primera presentación en público, la cual a la gente le gustó mucho", dijo el comayagüense. Ese fue el día que Waki descubrió su verdadera pasión, la música.

Al terminar el colegio decidió viajar a los Estados Unidos para conocer un poco más de la industria. A su regreso a tierras hondureñas, grabó su primer sencillo “Mi Ilusión” de la mano del productor hondureño Nilo Espinal.

Posteriormente, volvió al país del norte donde participó en diferentes festivales para la comunidad latina, recibiendo mucho apoyo de los hondureños y dominicanos.

"Fue muy grande la aceptación del público (durante su participación en el festival) causando que grandes autoridades de Nueva York sintieran respeto e interés por lo que hacía. El alcalde Bill de Blasio y las autoridades de República Dominicana en New York me otorgaron un reconocimiento".

En el 2015 Hajime Waki tuvo la oportunidad de cantar junto al bachatero Romeo Santos durante el concierto que "El Rey de la bachata" ofreció en San Pedro Sula. Según dijo este joven artista esos minutos sobre el escenario le abrieron muchas puertas en el extranjero.

Su segundo tema, "Escena 21" en el 2017, fue grabado en República Dominicana, casa de grandes artistas de la bachata como Frank Reyes, Juan Luis Guerra, Anthony Santos y Héctor Acosta, entre otros.

El sencillo ganó mucha popularidad, tanta que Waki recibió este año una invitación para viajar a Japón y ofrecer un show. La aceptación del público japonés fue su motivación para lanzarse y tratar de conquistar la audiencia asiática con un género poco dominante en esta región, la bachata.

“ア キエン", escrito en japonés, es el nuevo bebé del catracho, quien reveló que "actualmente me encuentro organizando una nueva gira para el próximo año en Japón y el lanzamiento de mi primer álbum el cual estaré terminando de grabar a finales de este año en República Dominicana. El álbum también tendrá ambas versiones español y japonés".