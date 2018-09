Rodeado de polémica, Maradona debuta con Dorados de Sinaloa en fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ante aficionados que le aman y otros que lo odian, el argentino Diego Armando Maradona debuta este lunes al frente de Dorados Sinaloa, equipo de segunda división de México que tiene su sede en la norteña ciudad de Culiacán.



Dorados se enfrentará a Cafetaleros de Tapachula en el torneo Clausura 2018 de la Liga Ascenso MX del fútbol mexicano, un auténtico duelo de sotaneros pues el equipo del entrenador argentino es 13 en la tabla y sus rivales marchan en la decimoquinta posición.



Ambos sólo han sumado tres puntos en 8 jornadas.



La Pecera, como la afición conoce al estadio de los Dorados, lo recibirá al máximo de su capacidad con unos 19,000 aficionados que prácticamente han agotado la taquilla.



El anuncio de la llegada de Maradona como director técnico provocó choque de opiniones entre los aficionados del club, además de una oleada de memes y comentarios irónicos que hacían alusión a la adicción a las drogas de Maradona, que asegura ha superado, y que dirija en Sinaloa, donde actúa el poderoso cartel que encabezaba Joaquín "El Chapo" Guzmán, ahora preso en Estados Unidos.



"Salvo las cosas personales que trae, no le puedo ver algo malo a que venga Maradona a Culiacán; Culiacán está en los ojos de todo el mundo", dijo a la AFP Héctor Cuén, arquitecto de 40 años y de los fundadores de la barrabrava de Dorados.



"El club a partir de Maradona puede tomar poquito carácter y poder ascender, viene con dos compas (jugadores) bien probados, como son Luis Islas y Mario García, obviamente para mí esa es la motivación", añadió. Pero otros son más pesimistas.



"No espero resultados positivos en lo deportivo, ya que Maradona nunca ha demostrado ser un buen entrenador, tanto así que nunca trascendió. Creo que en México hay mejores entrenadores que él", señaló Kevin Juárez, hincha de 26 años.



"Lo bueno de la llegada de Maradona a Culiacán es que logró poner en los ojos del mundo a Dorados", concedió.



Entre rumores y violencia

La llegada de Maradona ha estado rodeada de rumores, como aquel de que había sido rechazado por vecinos de una exclusivo zona residencial. Los administradores del lugar lo desmintieron.



También se han ventilado supuestas exigencias del "Pelusa", como el vivir en una casa con playa artificial.



Lo cierto es que Maradona desde el primer día se ha hospedado en un hotel de 4 estrellas, el mejor de la ciudad. Tiene para él y su equipo todo el séptimo piso.



"Me pareció muy extraño cuando me dijeron que estaba en el séptimo piso, porque las suites más lujosas están en el cuarto piso; yo creo que es por un tema de seguridad", dijo un empleado del hotel.



Durante la semana previa a su debut, Maradona también presumió en sus redes sociales haber viajado en un avión privado a Guatemala, para solucionar alguna situación migratoria.



El astro argentino fue presentado oficialmente por Dorados el 10 de septiembre en una conferencia realizada en el mismo hotel donde se hospeda.



"Vine a trabajar, vine a dejarles mi corazón como lo deje en Fujairah", dijo en la conferencia.



"No venimos de paseo, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos pero necesitamos que la gente esté con nosotros", expresó.



El mismo lunes realizó su primer entrenamiento, abierto al público. La presencia del "Pelusa" atrajo a un par de miles de aficionados.



Casi al mismo tiempo, en los estantes de las tiendas oficiales de Dorados, comenzaron a venderse ediciones especiales de casacas con el número 10 y el nombre de Diego a un costo de poco más de 50 dólares.



Además de la llegada de Maradona, el estado de Sinaloa ha mantenido la atención mediática por su cuota de tragedia diaria. Un día después del entrenamiento, dos extranjeros fueron asesinados a tiros.



Hasta agosto, en Sinaloa han asesinado a 879 personas, 144 sólo de Culiacán, la capital.



La llegada de Maradona coincide con las disputas por el control del cártel de Sinaloa.



Y en la misma semana, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos incluyó en su lista de los 10 delincuentes más buscados a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos mayores de "El Chapo" Guzmán.