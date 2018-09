Desesperado pide repatriación de su hermano muerto

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya pasó un mes desde que Juan Izaguirre llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la repatriación su hermano, Luis Izaguirre, que se suicidó en la ciudad de Zaltillo, México, pero aún no lo han ayudado.



“Me pidieron una serie de requisitos, los cumplí, lo último era un estudio socioeconómico, me lo hicieron, pero de nada sirvió, nadie me da razón de mi hermano, solo sé que está pudriéndose en un freezer en Zelaya, México”, dijo.



Explicó que en Cancillería le han puesto una gran cantidad de excusas, al punto que ahora “tengo que andar rogando para que me reciban, por algo que es un derecho, me pidieron paciencia y la tuve, pero solo se hacen los locos”.



Denunció que el cónsul de Honduras en Zaltillo dejó de responderle y los únicos que han hablado con él son los de una funeraria en México para decirle que todo está listo y si no ha recibido el cuerpo, es por la Cancillería.



“Ellos esperan que reciba una mortandad mal oliente para que solo vaya enterrarlo, no es justo, si no recibo una respuesta positiva comenzaré una huelga de hambre por mi hermano y los muertos que no son entregados a los hondureños”, advirtió.