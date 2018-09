Cortes de energía eléctrica programados para el lunes 17 de septiembre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el lunes 17 de septiembre debido a la programación de revisiones, cambios de aislamientos, crucetas dañadas y mantenimiento general.

Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas VNU-L323, ZAM-L235, MFL-235, SFE-L291 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Paraíso

Morocelí y zoñas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Colonia El Pedregal

Altos de San José

Colonia Lomas del Cortijo

Colonia Óscar A. Flores

Jardines del Toncontín

La Guazalona

Faldas de El Pedregal

Colonia Los Zorzales #1 y #2

Montelimar y zonas aledañas

De 8:00 AM a 9:00 AM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Parte de la colonia Villa Cristina

Colonia Rosalinda

San Juan del Norte

Parte de la colonia Villa Unión

Barrio El Chile

Colonia Cerro Grande zona 1, 2,3, 4, 5 y 8

De 8:00 AM a 4:00 PM en Villanueva, Cortés

Barrio El Centro

Barrio Cabañas

Barrio Las Flores

Barrio San Ramón

Barrio Manuel Bonilla

Colonia San Martín Fajardo

Colonia 1 de Mayo

Colonia Orquidea 1, 2 y 3

Colonia Miguel Calvo II etapa

Colonia San Ramón

Aldea El Venado

Aldea El Perico

Aldea El Ocote

Aldea El Aguacate

Aldea La Bolsa

Aldea La Venta

Aldea San Isidro

Colonia Esquipulas

Colonia Los Tres Reyes

Pimienta

Potrerillos.