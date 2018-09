Actor de "María Mercedes" revela porqué le daba asco besar a Thalía

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Arturo Peniche, el galán de "María Mercedes", rompió el silencio 26 años después del éxito de la telenovela, al contar porqué le daba asco besar a su compañera Thalía.

Durante una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", el actor confesó que Thalía tenía muy mal aliento porque le encantaban las comidas picantes.

"A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo", comentó.

Además, dijo que no dejó el episodio así. Para "vengarse", le pidió ayuda a un utilero de la productora. "Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso", agregó entre risas.

Thalía y Arturo Peniche rompieron esquemas en México con María Mercedes, la primera telenovela de la trilogía de "Las Marías".

La trama giraba en torno a la historia de una joven de escasos recursos a quien le cambió la vida tras conocer a un multimillonario moribundo que le ofreció dejarle la herencia.

