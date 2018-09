Denil Maldonado, la joyita de las Águilas Azules del Motagua

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensor del que todos hablan en Motagua se llama Denil Maldonado, un chico de 20 años que junto a Henry Figueroa y Juan Pablo Montes han conformado una línea de tres que parece invencible.

Maldonado se adueñó del flanco derecho, lleva seis partidos de titular y una asistencia de gol en el campeonato.

Sin embargo, sus orígenes no fueron precisamente en el Motagua, Denil debutó en las ligas menores de los Pumas de la UNAH.

“Empecé a los cinco años jugando en Las Vegas con los Pumas de la Universidad, también jugué para el Atlético Español”.

El gran salto de Denil fue en 2014 cuando llegó a la Liga Mayor de Motagua, ese equipo lo estaba dirigiendo Milton El Jocón Reyes y Chema Durón. “Estuve un año con ellos y después pasé a las reservas. El entrenador Reynaldo Clavasquín me vio y me subieron a primera”, recordó.

Directo a la H

El fútbol llevó a Maldonado hasta la Selección Nacional, a sus 17 años disputó dos mundiales, el sub 17 de Chile y sub 20 de Corea.

“Mi trabajo ha hecho que los entrenadores se fijen en mí. He representado a mi país en diferentes competencias internacionales y es una experiencia linda. Lo más bonito que he vivido es estar en esos mundiales y anotar el gol que nos dio la clasificación a Corea 2017”, resaltó el futbolista que reside en la colonia Lomas del Norte.

Denil inició jugando como un volante derecho, pero luego pasó a ser un central.

“El profe Diego juega con línea de tres, aparento ser lateral pero soy un stopper por derecha. El profe me pide que suba cuando tenga oportunidad de irme al ataque”.

Su debut en Motagua fue contra la Real Sociedad, una derrota aplastante en el Nacional. “Estuvimos en la defensa con Júnior Izaguirre y Marcelo Pereira. Fue bonita experiencia haber jugado a la par de Júnior Izaguirre, alguien que te enseña mucho y te da seguridad en el campo. Izaguirre es una leyenda. Yo siempre he sido Motagua desde pequeño, soñaba con estar en el Nacional jugando con esos futbolistas”.

Maldonado está jugando en la Liga Nacional y Liga Concacaf y mostrando un excelente desempeño. “Gracias a Dios el profe ha puesto la confianza en mí. Estoy peleando dentro de los titulares, pero no significa que ya soy uno de los fijos. En las prácticas doy lo mejor de mí. Es un sueño hecho realidad estar acompañando a grandes futbolistas”.

Agregó que “jugar la Liga Concacaf es una responsabilidad muy grande y eso quiere decir que el profe Diego confía en mí, solo me toca demostrar mis condiciones dentro de la cancha”.

De cara al siguiente partido contra Platense, Motagua tendrá que mejorar en defensa y ataque si quiere ser líder. “Lo primordial es mantener el marco en cero, es como una victoria para los defensas. Se viene una segunda vuelta y no podemos ceder puntos, a veces no se dan los resultados y es porque el rival hace lo suyo”.

Golpeado por el destino

No todo ha sido fácil para Maldonado. La pérdida irreparable de su hermano a manos de la delincuencia estuvo a punto de boicotear sus sueños. “Perdí a mi hermano Yovany cuando yo estaba con la Selección. El también era jugador, estuvo en Deportes Savio y Necaxa”.

Denil todavía recuerda ese momento cuando le avisaron del fallecimiento de su hermano mayor.

“No es fácil recibir esa noticia. Estaba en el Premundial de Costa Rica cuando comenzaron a caerme mensajes al teléfono. Es duro, a nadie se le desea ese dolor, pero Dios me dio la fortaleza para seguir luchando. Me bajoneé, pero mis padres me dieron la fuerza para luchar. De un duro golpe yo me levanté y quiero seguir luchando y obteniendo triunfos en el fútbol”, finalizó el central del dorsal 17.