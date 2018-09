David Faitelson y José Ramón Fernández de ESPN discuten en Twitter por la pelea Canelo vs Golovkin

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El polémico comentarista de ESPN, David Faitelson, es nuevamente noticia este sábado y ahora por responder a un comentario de su colega y compañero José Ramón Fernández sobre la pelea Canelo vs Golovkin.



Faitelson cuestionó un tuit de Fernández, quien puso en tela de juicio que el esperado encuentro boxístico podría estar arreglado, o al menos dejó la idea en el aire... a lo que David no pudo contenerse y le mandó un mensaje.



"Los conocedores de box se adornan diseccionando la pelea, todos “saben” lo que va a pasar, pero los que mandan son los boxeadores... siempre y cuando la pelea no esté arreglada", escribió José Ramón en su cuenta oficial de Twitter.

Mensaje que no fue del agrado de Faitelson, quien no tiene como característica la prudencia, y le contestó por la misma vía.



"José Ramón: no tenemos ninguna “prueba” de que este “arreglada” y sí tenemos, en cambio, a dos extraordinarios atletas llenos de virtudes...Aunque hay muchos puntos que parecen ser ficción en el boxeo, Canelo” y Golovkin son de verdad...", publicó David, desatando un debate en redes.



La esperada pelea se desarrolla este sábado a las 8:00 de la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, ESPN es la cadena que lo transmitirá en México y en Honduras lo puedes ver a través de Televicentro.