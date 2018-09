En San Pedro Sula le roban bicicleta a uruguayo que intenta recorrer América

SAN PEDRO SULA, HONDURAS .- Tabare Alonso, el ciclista uruguayo que intenta recorrer todo América a bordo de una biclicleta, denunció este sábado que le robaron su medio de transporte en un hotel de la ciudad de San Pedro Sula.



Alonso explicó, en sus redes sociales, que un amigo le invitó a quedarse en una habitación de un hotel sampedrano por una noche, sin imaginar que al día siguiente le robarían a "América", su bici.



El extranjero asegura que le preguntó al recepcionista si podía llevar su bicicleta al cuarto, sin embargo, este se negó y le ofreció que la dejara en el estacionamiento, donde le dio seguridad de que no le pasaría nada.



El charrúa se fue con un poco de desconfienza a su habitación por lo que en la mañana bajó enseguida para ver si estaba "América", tras tener una corazonada.



"En la madrugada me despierto preocupado, con un mal presentimiento, y esa idea en mi mente de que había cometido un error... Así que me levanto, y lo primero que hago es ver si la bicicleta esta bien…, y ahí estaba todo. (A las) 9:30 am vuelvo a bajar de la habitación y voy al estacionamiento para continuar mi viaje, y otra vez esa imagen.!! La misma que en Manaos- Brasil, NO ESTABA LA BICICLETA", lamentó.



El uruguayo dijo que puso la denuncia ante las autoridades, además de que el dueño del hotel le preguntó sobre el valor de su transporte, sin embargo, aseveró que no se trataba de reponerla, sino de lo que la bicicleta significaba para él.