Foto de Aracely Arámbula con un arma causa revuelo en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Las mujeres no necesitamos armas... Nacemos con ellas", con esta frase Aracely Arámbula describió una fotografía en la que aparece posando con un arma.



La actriz mexicana ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes siguen a detalle cada paso de su carrera, pues en la imagen se le ve portando un arma mientras apunta la mirada a su objetivo.

Aracely Arámbula compartió esta imagen en sus redes sociales.



Pero la foto no es para alarmarse, pues todo es porque la madre de los dos hijos menores de Luis Miguel aparecerá en la sexta temporada de la serie de Telemundo, "El Señor de los Cielos", donde dará vida a Altagracia Sandoval, una mujer fuerte y que no le teme a nada.

"Pégame un tiro en el corazón para que ya no sufra por ti mi amor", "Qué triste es verte en algo que ha causado tanto dolor a México! Me decepcionas", "No tienes ninguna arma por eso te dejó Luis Miguel la única q tenías era tu belleza pero ya está terminando, estás envejeciendo", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la foto.

"La chule", como también se le conoce, es una de las figuras más importantes de la farándula mexicana, ahora haciendo carrera en las producciones de cadenas hispanas en los Estados Unidos.