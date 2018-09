Comidas y bebidas típicas no pueden faltar en los desfiles patrios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las bebidas y comidas típicas hondureñas no pueden faltar en los desfiles patrios este 15 de Septiembre.



Desde tamales de pollo, baleadas y el plato típico con carne asada, hasta tamalitos de frijoles, horchata y pozol, se observan en champas e improvisados puestos de ventas.



Tentada por probar un delicioso pozol me acerqué a uno de los puestos a comprar. Servidos en dos baldes, las bebidas tradicionales se distinguen por su color, una gris y la otra blanca.



El pozol es acompañado de canela en polvo, que le da un toque especial.



«Yo me levanté a las 3:30 a hacer los frescos con ayuda de mi mamá y mi hija, mientras ella andaba en el molino yo me quedé preparando lo demás» dijo Yaki Osorio, vendedora de frescos.



El costo es de apenas 15 y 25 lempiras, que más que una bebida es un recuerdo de nuestra cultura totalmente catracha.



Al aldo de ese puesto está otro de los vendedores, quienes ofrecen deliciosos tamalitos de frijoles.

Con un pequeño letrero señalan que estan a 2 tamalitos por cinco lempiras.



Todo el bulevar Suyapa se ve este sábado lleno de puestos de comidas típicas, para recordar la cultura hondureña.