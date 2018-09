Joven con ceguera llega a los desfiles para escuchar las bandas de guerra

El joven tiene 17 años de edad y nació con anoftalmía bilateral, pero eso no le impidió que sintiera orgullo por su patria. Foto: Eduard Rodríguez / El Heraldo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A veces la Patria no se ve, pero si se siente. Miguel Ángel Oseguera llegó junto a su madre, Erlin Xiomara Turcios, no para ver sino para escuchar los desfiles en honor al 197 aniversario de Independencia.



El joven tiene 17 años de edad y nació con anoftalmía bilateral, es decir que ésta enfermedad le impide ver, pero esto no le ha impedido estudiar y, en este caso, disfrutar de los desfiles patrios.



El joven también padece de autismo y le dijo -con dificultad- a su madre que quería escuchar las bandas de guerra.



El domingo anterior, el joven ejemplo desfiló con la escuela Pilar Salinas y el año pasado debutó como cadete.



Miguel Oseguera disfruta bailar y hacer actvidades artísticas, y llegó desde tempranas horas a los exteriores del Estadio Nacional con su familia desde la colonia El Rosario de la capital de Honduras.