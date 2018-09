Diego Vázquez: "Todo el mes será de mucho vértigo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez está preparando a sus jugadores mental y físicamente para lo que se viene porque desea ganar en ambos torneos. "Todo el mes será de mucho vértigo con partidos entre semana, queda poco para entrenar y preparar el siguiente encuentro" dijo.



"La Liga Concacaf es un objetivo que tenemos siempre presente y la idea nuestra es tratar de llevar los dos torneos como hasta ahora peleando por puestos importantes. Lo del Tauro es una llave y esperamos pasarla con éxito. En el torneo local queremos mantenernos arriba. Tauro en su torneo de liga está último, Sport Herediano igual tiene problemas. No es fácil mantenerse arriba en ambos campeonatos" recalcó.



En el campeonato local los Azules tienen buenos números ya que poseen una buena diferencia de goles. "Es positivo, mientras tengamos goles positivos siempre estaremos en los primeros lugares. Nos han anotado poco creo que medio gol por partido y adelante estamos goleando. El equipo tiene que ser un bloque. Los primeros defensores son los atacantes. Hay que mantener el equilibrio siempre" señaló.



Por lo pronto Platense es el rival de turno para este domingo. Diego sabe que el Excélsior le está costando a su equipo, la última vez por poco y pierden. "El 3-3, es que ellos hacen valer la localía. Reciben mucho el apoyo de su público y eso es una inyección anímica. Nosotros hemos hecho grandes partidos en el puerto y esperamos que esta no sea una excepción".



En cuanto a las variantes que podría presentar el Mimado de la Afición manifestó "seguramente haremos, será duro porque jugamos de visita en una cancha caliente, hay humedad y haremos cambios para llegar bien a los primeros dos compromisos que sostendremos".



Sobre la ausencia de Rubilio Castillo comentó: "Es un jugador importante para nosotros pero la verdad es que apostamos a lo colectivo. Le toca a otros chicos demostrar que están para jugar y demostrar porqué están en un grande. Nosotros no dependemos de un solo jugador".



En cuanto a la evaluación que hace de la primera vuelta y el accionar de Motagua, Diego comentó: "Es bastante buena porque todavía tenemos un partido menos y estamos arriba. Estamos con buena cantidad de goles a favor y si ganamos el juego contra Marathón quedamos primeros en la vuelta. Ahora empiezan los juegos de vuelta y esperamos ganar la serie contra Platense", finalizó.