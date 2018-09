Presidente de Honduras destaca el desarrollo de Honduras en el Día de la Independencia  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, destacó los avances del país durante su gobierno y a la vez instó a los hondureños a seguir trabajando por Honduras.

El mandatario, como cada año, llegó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar por inaugurados los desfiles en honor a la Independencia.

"Esta no es la República de algunos, es la República de todos", dijo.



"En los próximos años se verá todo el potencial del agro hondureño", agregó.



"Hoy estoy más convencido que se levanta un gigante en materia de turismo y ese se llama #Honduras". "Hoy tenemos un país que está trabajando como nunca antes por transformar su sistema de salud y educación".



"Esta ya no es la Honduras del olvido, esta ya no es la Honduras desigual", agregó que "hoy tenemos una ruta clara hacia el desarrollo económico con Justicia Social particularmente aquellos compatriotas que viven en extrema pobreza".



"Somos un país que sabe que tenemos un gran potencial en el agro y que poco a poco se va fortaleciendo".



"Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. ¡Viva #Honduras!



"Hoy tenemos un país con la mejor infraestructura vial de Centroamérica y con una red de puertos y aeropuertos moderna y eficiente que hacen de una #Honduras competitiva y líder en la región de Centroamérica".



"Hoy el mundo nos conoce por el exquisito fruto de nuestra tierra, por el café, su aroma y sabor. Un cafe que se cultiva en 15 de los 18 departamentos del país".



"Hoy el mundo nos conoce por ser el país del “milagro” al haber reducido en 50% los homicidios en tan corto periodo de tiempo. Hoy el mundo nos conoce por ser el país que le declaró la guerra sin tregua al narcotráfico y a las maras y pandillas", puntualizó.





¡Buenos días Honduras! Con orgullo iniciamos esta fiesta cívica celebrando el 197 aniversario de independencia patria; de norte a sur, de oriente a occidente que vibren de alegría nuestros corazones por ser parte del noble pueblo hondureño! ¡Viva Honduras! #FiestasPatrias2018 pic.twitter.com/cwSSoohXSu — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 15 de septiembre de 2018