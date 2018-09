Issis Romero: “La playa es el lugar perfecto para tener sexo”

Alexeiev Morales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando su hijo de siete años le preguntó qué era un condón, de inmediato su mente fue bombardeada por los recuerdos de la infancia...

Issis Romero es la cuarta de cinco hermanas de un matrimonio que ya cumplió 44 años de felicidad, los primeros de los cuales acarrean a la memoria un padre sobreprotector y un día a día en donde “hablar de sexo era un tabú y era prohibido tener amigos, mucho menos novios”.

Apenas se sonrojó en el cuarto de su pequeño, pero en el acto compró un seguro de vida para su voz y todo fue más fácil. “A André Leonardo (ahora ya cumplió los 13) le dije: El condón es un dispositivo que se coloca en tu pene para evitar embarazos o enfermedades venéreas cuando vayás a tener una relación sexual”. Todo explicado como si fuera “una receta para hacer panqueques”.

Cada vez que llega a una reunión se presenta así: “Soy Issis Romero, psicóloga clínica, especialista en terapia de parejas y sexología”. Justamente este último grado es el imán que atrae las miradas de todos y el morbo del mundo. “No es lo mismo decir soy odontólogo, soy podólogo a decir soy sexólogo. Todos están interesados en saber, así que terminan haciéndome rueda... ja, ja, ja”.

¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por atender a TicTac. Cuéntenos desde cuándo le picó el gusanito por aprender de temas sexuales.

Es que desde los 20 años que empecé a ejercer la psicología clínica me llegaban muchas parejas diciendo que se querían separar porque no se entendían, aunque la base del problema era sexual.

La gente va al ginecólogo, al urólogo, pero a quién le cuenta sus problemas sexuales sin sentir vergüenza. La gente quiere saber, pero no pregunta, entonces sentí la necesidad de hablar de temas sexuales sin prejuicios.

Y eso viene desde la niñez, ¿no? Nos contaba que en su casa no se hablaba de sexo y su papá les prohibía salir a fiestas...

¡Claro! Y eso ocasionó que casi todas mis hermanas nos casáramos supertemprano, porque creíamos en la virginidad como aquel requisito indispensable para establecer qué tan valiosa era una mujer o por el miedo a salir embarazada fuera del matrimonio. Error garrafal.

Yo me casé a los 21 años con mi primer novio, el padre de mi hijo, y ocho años después nos divorciamos. Si hubiera sabido todo lo que ahora sé no me hubiera casado tan temprano.

¿Pero a las sexólogas les va bien en el sexo?

La gente piensa que mi vida es perfecta solo porque soy sexóloga. Además, soy sexóloga, pero no siempre estoy teniendo sexo; lo que sí trato es que ese momento en la cama con mi esposo, aunque sea breve, sea placentero. El sexo es una recarga afectiva bastante útil.

¿Cuál postura recomendaría en la cama?

Cada pareja es un mundo diferente. Lo importante es vivir la sexualidad sin miedos ni prejuicios y aprender el mapa sexual de su pareja para sentirse cómodo y deleitarse en la cama.

¿Pero a usted cuál es la que más le gusta?

No tenemos límites. Con mi esposo vivimos una vida sexual sumamente libre y una vez que cerramos la puerta del cuarto la misión es disfrutar y abrir las mentes. Hemos recorrido el kamasutra sin ningún complejo.

¿Solo en el cuarto o en otros lugares?

Nuestra habitación es como el templo sagrado, pero sí es verdad que la playa es como el lugar perfecto para vincularse con su pareja, me gusta hacerlo ahí, es normal que el deseo sexual se incremente por el calor, se segregan más hormonas del deseo sexual, hay piel con piel...

¡Interesante! Ahora veamos cómo es que nace ese segundo hijo llamado “Tu sexo sentido”?

En 2010 comienzo hablando de temas psicológicos en el programa “Secreto de mujer” que conducía Rosina Córdova en Maya TV. Luego me ofrecen un espacio propio, pero les propongo hacer algo osado sobre temas sexuales. Don Mario Flores Ponce (dueño del canal) se asustó, me preguntó si estaba segura de hablar de eso... yo nunca le tuve miedo al riesgo.

¿Y el nombre?

A mis pacientes siempre les digo que para disfrutar la sexualidad deben emplear los cinco sentidos y a partir de ahí formé “Tu sexo sentido”, para hacer una especie de juego de palabras.

¿Cuál ha sido la pregunta que más le subió los colores al rostro?

El morbo despierta el ingenio y muchas personas llaman para preguntar sobre mi vida personal y no estoy en la televisión para eso... Hay fanáticos que se obsesionan tanto que quieren mi celular personal para chatear en privado y algunos se enojan si no se los doy, porque no es ninguna línea caliente... je, je, je.

¿Alguna vez quedó helada por algo que preguntaron o comentaron?

Hubo una llamada que me indignó. Fue del interior y era un hombre de 50 años que preguntaba si sus hijas ya estaban listas para tener relaciones sexuales con él después de su primera menstruación. La ignorancia es complicada y en el interior sé que todavía es normal que padres, hermanos y tíos tengan relaciones sexuales unos con otros tan naturalmente. Y eso es abuso sexual.

¿Y en la capital todavía habrá padres que llevan a sus hijos a un burdel a perder la virginidad?

Totalmente. En todo el país. En los talleres y seminarios que doy esa pregunta nunca falta: ¿A qué edad puedo llevar a mi hijo a perder su virginidad para que se me haga hombre? Esa primera experiencia sexual puede ser traumática para el niño.

¿Del 1 al 10 cuán machista es la sociedad hondureña?

¡Once! A veces llegan parejas a consulta y el hombre dice que están aburridos. Pero si la mujer tiene la osadía de cambiar la rutina de inmediato le pregunta que cómo aprendió eso, que si se está viendo con otro hombre. Hay un machismo extremo.

¿Qué es lo más raro que le ha tocado experimentar en la consulta?

Tengo el caso de una paciente que a sus 25 años de casada me asegura que nunca ha experimentado un orgasmo. El orgasmo es tan obvio como tener un accidente de tránsito, entonces le puedo creer que no lo haya sentido. Hay un 40 por ciento de mujeres anorgásmicas en algún momento de su vida.

Su actual esposo la mira en la tele hablando de sexo, ¿qué le dice?

Es mi complemento perfecto, mi fan número uno. Me apoya en cualquier aventura que le planteo hacer y en todo lo que invento. Con él nos podemos tirar de un rascacielos y caemos parados... ja, ja, ja.

Y a su hijo, ahora con 13 años, cómo le habla de sexo.

Él es muy maduro y por estar yo en este medio ha aprendido mucho de estos temas. Me cuenta todo y trato de tener un diálogo abierto para que aprenda a tomar decisiones responsables. Ya conocí a su primera novia y también su primer ruptura amorosa: después del Día de San Valentín ella lo cortó... ja, ja.

¿A qué sexólogas admira Issis Romero?

Hay una española muy buena de Telehit que se llama Silvia Olmedo, sumamente relajada; Alessandra Rampolla tiene un tono de voz perfecto para decir estas cosas.

¿Qué hace más allá de educarnos sobre sexo?

Como tengo poco tiempo libre, cuando no estoy en mi trabajo me dedico a mi familia. Disfruto ir a ver una comedia romántica al cine y también tengo mis happy hours con mis amigas para tomarme unas micheladas y poder recargar energías.

Quiero hacerle una última pregunta: ¿Qué opina ahora su papá cuando la mira hablando de sexo en la televisión?

Él es mi crítico número uno. Al principio dice que me miraba en la tele y decía: “¡Ay, esta cipota de dónde aprendió todo esto!”... ja, ja, ja... pero ahora se siente muy orgulloso de lo que hago.