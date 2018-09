Vídeo: Actriz Eileen Moreno denuncia que fue golpeada por su novio Alejandro García

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- En las últimas semanas el nombre de Eileen Moreno, famosa actriz colombiana, se ha hecho popular en las redes sociales por denunciar el abuso físico que sufrió de su exnovio Alejandro García, un famoso actor.



Por la golpiza que recibió, la joven sufrió fracturas en su nariz y ojo izquierdo, por lo que tuvieron que incapacitarla por varios meses.



En las primeras imágenes difundidas por las redes sociales de la actriz se le ve toda ensangrentada y llorando tras haber sido agredida.



"Soy Eileen Moreno, estoy en el cuarto de mi manager Gabriel Blanco. En este momento estoy golpeada mi cara porque Alejandro García me pegó en la cara... me pegó porque le pedí mi pasaporte para irme para Colombia y me golpeó", repetía ahogada en llanto.



"No sé qué hacer, ayúdenme porfavor", expresaba la guapa actriz.



En otro vídeo, publicado en YouTube de Noticias Caracol, la colombiana explica más a detalle lo que ocurrió esa noche.

En las imágenes relata que su pareja le pidió de rodillas que no lo denunciara, pero que al mismo tiempo la insultaba por haber llamado a la policía.

Reveló que ni la policía, los paramédicos y manager quisieron ayudarle, pese a que ella les solicitaba que la llevaran a un hospital.