Donis Escober: "No me lo esperaba, lloré, no dormía durante muchos días"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con 16 títulos que lo respaldan como el jugador más ganador del Olimpia, el portero Donis Escober, rompió el silencio y salió explicar cómo vive este momento al no formar parte del equipo titular y las explicaciones que ha tenido de parte del técnico y los directivos del club merengue.



¿Ya no vuelves a Selección?

No sé, solo Dios sabrá. Pero para estar en la Selección primero hay que estar jugando y desgraciadamente no lo estoy haciendo. Creo que hay otros que lo están haciendo mejor y serán tomados en cuenta.



Hoy el fútbol te trata mal. ¿no es el cierre que esperabas?

La verdad no, pero esto es fútbol y estamos expuestos a esto. Me toca y lo estoy asimilando de la mejor manera, trato de disfrutarlo a mi forma o donde me toque estar.



¿No te genera molestia este momento?

Al comienzo sí, los primeros días no fue nada fácil, pero entiendo, sé cuales son los objetivos que tiene el equipo. Nahún habló y él fue claro conmigo. Para mí lo más importante es el equipo y lo mejor es que las cosas están saliendo bien.



¿Se mencionó que hubo polémica con Nahún?

No, nada que ver, son decisiones que él tiene que tomar y para eso él está. Yo soy un jugador, un obrero en el campo y simplemente acatarlas. Si en algún momento se me presenta la oportunidad voy a estar listo, ya que nunca se sabe.



¿El objetivo es formar a Menjívar?

No sé, tendría que hablar con Nahún y los directivos. Ellos simplemente hablaron conmigo y me dijeron que la oportunidad se la iban a dar a él y gracias a Dios le están saliendo bien las cosas.



¿No pensaste en salir del equipo?

Estoy analizando, todavía hay tiempo. Yo tendré que tomar mis decisiones, pero ahorita trato de disfrutar,tengo contrato y ahorita no quiero pensar en nada de eso.



¿Osea que otro equipo te puede contratar?

Vamos a ver, eso se lo vamos a dejar a Dios, ya que en esto del fútbol nunca se sabe, somos profesionales y si en algún momento se da la oportunidad y yo estoy de acuerdo, podría ser, sino hay que pensarlo bien. Este torneo no ha sido fácil, pero el profesor ya me está tomando por lo menos andar de segundo y ya lo estoy asimilando mejor, ya camino más tranquilo.



¿Qué feo se escucha eso que me está tomando al menos de segundo?

Bueno, pero es que no me tomen en cuenta en nada, que no te tomen en lista, pero estoy bien, trato de disfrutarlo de la forma que nos tomen en cuenta, yo estoy contento, pero si estaría mejor si jugara, pero respeto a mi compañero que las cosas le están saliendo bien. Lo principal es el equipo.



¿Un mundialista que lo vean de segundo?

No importa, así lo ven ustedes, pero yo trato de verlo de la mejor manera. No voy a frustrar por eso, yo tengo a mí familia que me está apoyando y con humildad voy a aceptar lo que estoy viviendo y ojalá Dios me tenga algo mejor para el futuro, espero estar bien y en óptimas condiciones si en un momento me toca jugar.



¿Tú contrato con el equipo hasta cuando lo tienes?

Hasta en abril del otro año, pero lo voy a pensar y a ver que pasa.



¿Está totalmente recuperado de la lesión?

Es que yo he estado bien, estoy bien. Las cosas que se dieron fueron decisiones técnicas como él lo dijo y en lo personal hay que respetarlo, ya que lo que ha hecho le ha funcionado, porque lo de Menjívar ha sido muy bueno.



¿Te miras en otro equipo?

Hasta este momento no lo he pensado, pero la vida te da vueltas y uno es profesional. Si en un momento se da la oportunidad y es tentadora alguna oferta, pues hay que pensarla y vamos a tomar decisiones, pero en este momento me debo al Olimpia y tengo contrato.



¿Este momento es duro y hasta lágrimas hubo?

Fue un momento que no me lo esperaba, lloré, no dormía durante muchos días. Me acerqué a mí familia y ellos me apoyaron en todo momento, ellos fueron mi fortaleza, me dieron ánimo y en cierto momento asimilé la situación, agarré fuerzas y pude salir adelante.