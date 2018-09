Ronald García a Rubilio: "El fútbol es así, le puede pasar a cualquiera"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy seguro de lo que pasó en el Marcelo Tinoco de Danlí, Ronald Martínez, del equipo Real de Minas, dio declaraciones sobre la fractura que le propinó al goleador histórico del Motagua, Rubilio Castillo.



"Como colega no quiere que le pasen estas cosas, sabemos que el fútbol es así, le puede pasar a cualquiera y el mensaje que le mando es que tenga una pronta recuperación, sabemos que es importante para el Motagua", dijo el jugador este viernes.



El goleador de las águilas se perderá los próximos partidos de Motagua, incluyendo el de semifinal contra Tauro

por la Liga Concacaf.



Mientras tanto, Rubilio Castillo dijo en una entrevista: “no le acepto las disculpas porque creo que lo hizo con mala intención. Se ve claramente que él va con la idea de lastimarme. No podés entrar a un partido con ese deseo de dañar a un colega".

"Yo no le guardo rencor a García, es más, le deseo lo mejor. Soy un profesional del fútbol y de esto vivimos. Lo único es que no podés hacer eso. Yo siempre voy a pelear el balón, pero no de forma desleal. El que me lesionó, ni siquiera se fue a disculpar conmigo”.