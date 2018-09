Ronaldo a por su primer gol con la Juventus antes de comenzar la Champions

ROMA, ITALIA.- La Juventus, líder de la Serie A, recibirá el domingo (13h00 GMT) al segundo en la tabla Sassuolo en la 4ª jornada del campeonato italiano, en la que Cristiano Ronaldo buscará su primer gol antes de comenzar la Champions.



Desde su estreno con la Juve en el campeonato, el quíntuple ganador del Balón de Oro, el astro portugués no ha logrado estrenar su casillero de goles con su nuevo club, algo que no ha impedido al equipo de Turín ser ya líder en solitario de la Serie A.



La Juventus es el único equipo italiano que ha logrado el pleno de 9 puntos tras los tres primeros partidos, algo que ha ayudado a Ronaldo, que se ha mostrado muy bromista en las redes sociales, a 'superar' este momento de sequía goleadora.



Para facilitar su adaptación a la Juventus, tras nueve temporadas en el Real Madrid, Ronaldo no estuvo presente en la convocatoria de Portugal es este último parón internacional, en el que la selección campeona de Europa se enfrentó Croacia e Italia.



Ronaldo aprovechó el parón para, primero, tomar una buena dosis de vitamina D, tal como dejó patente en sus redes sociales, donde publicó una foto suya tomando el sol sobre un yate en Saint-Tropez.



Días más tarde, publicó fotos entrenándose con sus compañeros, con el mensaje "Estamos en forma. ¡Empezamos!".



Frente a los turineses estará un sorprendente Sassuolo, que parece completamente diferente al equipo que encajó un 7-0 en febrero, en su última visita a la capital del Piamonte.



Los hombres de Roberto De Zerbi se presentan invictos (2 victorias y un empate) y con el mejor ataque del campeonato (8 goles).

Ronaldo debería formar pareja de ataque con el croata Mario Mandzukic, pero Massimiliano Allegri podría introducir varios cambios en el resto del equipo con la vista puesta en el debut en la Liga de Campeones, el miércoles en Valencia.



En esta 4ª fecha destaca también el Nápoles-Fiorentina del sábado, en el que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti debe tratar de reponerse del correctivo recibido por la Sampdoria (3-0) en la anterior jornada.



Otro de los aspirantes, el Inter de Milán, deberá por su parte confirmar su recuperación tras un mal inicio del campeonato.



Y la Roma (9º) recibirá el domingo a un Chievo Verona al que se le retiraron tres puntos por falsificar sus cuentas.