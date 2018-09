Así se jugará la jornada diez del torneo de Apertura en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como ya es costumbre en la Liga Nacional de Honduras, el Olimpia se mantiene líder en el actual torneo de Apertura con 19 puntos tras el empate ante el Vida en la jornada del miércoles.



La fecha diez se reactiva este viernes con el duelo entre el Honduras Progreso y los Lobos UPNFM, en el estadio Humberto Micheletti, donde los locales buscarán salir de esa posición incómoda de este campeonato.



Por otra parte, en la tabla de goleadores hay tres delanteros que disputan el liderato del Apertura, Carlos Bernárdez, Jerry Bengtson, Yerson Gutiérrez con 5 goles cada uno.



Así se jugarán los partidos para este fin de semana:

Viernes

7:15 PM | Honduras Progreso vs Lobos UPNFM

Estadio Humberto Micheletti (El Progreso)



Domingo

3:00 PM | Platense vs Motagua

Estadio Excélsior (Puerto Cortés)



3:00 PM | Vida vs Marathón

Estadio Municipal (La Ceiba)



4:00 PM | Olimpia vs Real de Minas

Estadio Nacional (Tegucigalpa)



4:00 PM | Real España vs Juticalpa

Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula)





Así está la tabla de posiciones del torneo de Apertura en Honduras