Usain Bolt "debe jugar como defensor", aconseja Del Bosque

Pero Del Bosque, de 67 años, recordó que correr rápido no es suficiente. Foto: AFP

SÍDNEY, AUSTRALIA.- Consejo de un técnico campeón del Mundo: según el español Vicente del Bosque, seleccionador de España en el Mundial de Sudáfrica-2010, la estrella del esprint Usain Bolt puede tener un futuro próspero en el fútbol... si juega como defensor.



"Sin duda alguna, como defensor (...) ahí sería más eficaz", aseguró este viernes Del Bosque al Canal Olímpico.



"Podría integrarse en el seno de un equipo que juega al contragolpe y que juega con transiciones rápidas y aprovecha los espacios vacíos. Eso sería factible", explicó el técnico español, que conquistó asimismo dos Ligas de Campeones con el Real Madrid.



Pero Del Bosque, de 67 años, recordó que correr rápido no es suficiente: "no se trata simplemente de cubrir 100, o 60 o 70 metros del terreno de juego. Se trata de hacerlo numerosas veces, eso requiere una resistencia que desconozco si él posee".



El jamaicano de 32 años, ocho veces campeón olímpico y poseedor de récords del mundo de los 100 y los 200 metros, sueña con convertirse en futbolista profesional.



El Central Coast Mariners australiano le propuso que entrenase con su plantilla el tiempo necesario para ganar un contrato profesional.



Bolt disputó 20 minutos el 31 de agosto contra un equipo no profesional, aunque se le vio falto de ritmo.



Desde su retirada del atletismo en 2017, el plusmarquista mundial persigue su sueño de ser futbolista. Antes de iniciar la aventura australiana, se entrenó con clubes en Alemania, Sudáfrica y Noruega.