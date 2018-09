Ganador del Emmy John Legend se une como coach a “The Voice” 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- John Legend, recién galardonado con un Emmy, seguirá en la televisión, esta vez como coach de "The Voice".



Legend ganó un Emmy el sábado como coproductor del especial musical de NBC "Jesus Christ Superstar Live in Concert" y con esto alcanzó el raro estatus de EGOT, el término para quienes han sido honrados con un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.



El músico se unirá a los cantantes Kelly Clarkson, Adam Levine y Blake Shelton como coach de "The Voice", también de NBC. El programa buscará el lunes su cuarto Emmy consecutivo a mejor reality de competencia.



Legend, de 39 años, tendrá la oportunidad de ganar otro Emmy el lunes: está nominado a mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión por su papel de Jesús en "Jesus Christ Superstar".



