Rubilio Castillo: “No acepto las disculpas, creo que lo hizo con mala intención”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es tiempo de reposo para el delantero Rubilio Castillo. Se recupera de la operación que recibió en el pómulo derecho. Roruca recibió el alta médica y estará durante 15 días sin jugar al fútbol.

El jueves el atacante tuvo que afrontar una cruda realidad: se perderá los próximos partidos de Motagua, incluyendo el de semifinal contra Tauro por la Liga Concacaf.

El 9 recibió un codazo del defensor Ronald García que impactó en su mejilla provocándole una fractura. “Me duele la cara todavía, sobre todo para comer, pero aquí estamos gracias a Dios en casa”.

Castillo reveló que antes de ese codazo, él y Ronald tuvieron una disputa, lo que pudo desencadenar la reacción violenta de García. “Antes de que me lesionara tuvimos un roce en el campo, pero después fue cuando todo pasó”.

A los 19 minutos, el goleador saltó por el balón y en ese momento recibió un golpe tan fuerte que por poco lo deja inconsciente.

“Cuando la pelota va en el aire, él me miró de reojo. Yo salté a disputar el balón y él sacó el codo y me pegó en la cara. No sé si fue por la calentura que llevaba por el primer roce que tuvimos que él entró a hacerme daño. Yo casi pierdo el conocimiento, luego del golpe levanté las manos para que me atendieran de inmediato”.

Castillo dijo que “sabía que me había fracturado, cuando me toqué sentí hundido el pómulo. Luego me salí de la cancha llorando”.

Lo que sorprende al “9” es que aunque recibió una lesión tan seria, el árbitro Héctor Rodríguez ni siquiera mostró una cartulina amarilla a García. “Yo no quiero generar polémica, pero cuando le dije al árbitro que me habían fracturado, él me dijo que era una jugada normal. Eso es todo lo que diré porque no quiero hablar del arbitraje ya que a uno lo castigan”.

“No le guardo rencor”

En cuanto al defensor que lo fracturó, Castillo expresó que “no me llamó él personalmente, un directivo del Real de Minas se comunicó conmigo. Me dijeron que él (García) deseaba visitarme, pero yo le dije que no”.

Agregó que “no le acepto las disculpas porque creo que lo hizo con mala intención. Se ve claramente que él va con la idea de lastimarme. No podés entrar a un partido con ese deseo de dañar a un colega. Yo no le guardo rencor a García, es más, le deseo lo mejor. Soy un profesional del fútbol y de esto vivimos. Lo único es que no podés hacer eso. Yo siempre voy a pelear el balón, pero no de forma desleal. El que me lesionó ni siquiera se fue a disculpar conmigo”.

Directo a la capital

Castillo fue atendido en el Seguro Social de Danlí, posteriormente fue enviado a Tegucigalpa.

“Mi traslado fue difícil porque iba con el pómulo roto. Me llevaron al Seguro de Danlí, donde me aplicaron una inyección para soportar el dolor ya que tenía que hacer el viaje a la capital, donde me hicieron la radiografía”. Y siguió: “Agradezco a los que me atendieron. Una enfermera se tomó foto conmigo, fueron muy amables”.

El goleador comentó que ha recibido muestras de cariño de cientos de personas. “Estoy agradecido con la gente que se ha comunicado conmigo. Me han escrito de todas partes, de México y hasta de Grecia. Son miles de mensajes, sobre todo de colegas futbolistas como Richard Rodríguez, Beto Navas, Alfredo Mejía, Muma Bernárdez, Bryan Róchez, Irvin Reyna, Carlos Discua, los directivos del club y mis compañeros”, finalizó RC9.