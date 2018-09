Hondureña Yaritza Owen entre las posibles candidatas a Nuestra Belleza Latina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Faltan pocos días para conocer quiénes serán las candidatas a participar en el certamen Nuestra Belleza Latina (NBL) de Univisión y el nombre de la hondureña Yaritza Owen suena en la lista.



Hasta el momento no hay nada confirmado, pero trascendió que la chica recibió un segundo llamado de parte de los productores.



De igual forma, Owen hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que insinuaba su ingreso a la competencia.



La catracha dijo que esta será una etapa de mucho aprendizaje para ella y que espera recibir el apoyo de sus compatriotas para cumplir este sueño.



Este fue el mensaje:



"Abrazo con entusiasmo,humildad y responsabilidad la oportunidad que Univisión nos ha dado a miles a miles de mujeres de poder audicionar en Nuestra Belleza Latina, un programa que viene rompiendo esquemas, sin limitar a las que ya tenemos hijos, sin importar la edad, estatura, nacionalidad o color de piel.



Será una etapa de mucho aprendizaje la cual deseo que ustedes sean parte, ya que sin su apoyo no sería posible, y así mismo motivar a todas aquellas mujeres que se desprendan de sus complejos que en ocasiones no nos permiten alcanzar nuestros sueños, y nos nos permiten ser nosotras mismas.



Tu belleza está más allá de lo superficial, pero NO todo es su culpa, sino la mala publicidad que a diario nos dice que la mujer debe tener tallas perfectas... ¡BASTA YA!



La mujer es más que eso, es esencia, es vida, amor, fuerza, seguridad y con la capacidad de llegar más allá de ella misma, pero eso se encuentra dentro de tí, descúbrelo, sácalo a la luz no lo dejes escondido... una mujer con autoestima e identidad es capaz de hacer cosas impensables. Sin tallas, sin límites y sin excusas".



Además de Yaritza, bellezas como Wendy Salgado, Sirey Morán, e Iveth Lords participaron en las audiciones para representar a Honduras.

La primera hondureña en participar en NBL fue la guapa Nathalia Casco, quien logró posicionarse entre las favoritas.