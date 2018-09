Apatía de hondureños por ubicar albergues en Estados Unidos, ante llegada de huracán Florence

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Poco interés en conocer dónde estarán ubicados los albergues ante la emergencia del huracán Florence han mostrado los 70,000 hondureños residente en la zonas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, Estados Unidos.



María Fernanda Rivera, cónsul de Honduras en Atlanta, explicó que hasta el momento "no hemos recibido ninguna llamada de hondureños a la línea que habilitamos solicitando información de los albergues".



Comentó que lo que han notado es que muchos connacionales han optado por refugiarse en las casas de familiares que viven en otras ciudades, "aquí en Atlanta se ha percibido la llegada pero a casas particulares".



VEA: Hondureños podrán protegerse en más de 100 albergues de EEUU por huracán Florence



Rivera argumentó que todavía no es posible determinar la cantidad de hondureños que visitarón los albergues "ya que los habilitaron hasta ayer a las 6:00 PM y estamos en la etapa de recolección de datos".



La cónsul explicó que "no es temor al tema de que puedan ser capturados en los alburgues, esas son zonas protegidas, donde los responsables no solicitan documentación de ese tipo, peor ante una emergencia, lo que sucede creo yo con los hondureños es desinformación, se trató de romper la barrera del lenguaje con la habilitación de lineas teléfonicas pero nadie ha llamado".



Sobre la disponibilidad de fondos en el caso de que hondureños requieran ayuda en Estados Unidos, explicó que existe el fondo de solidaridad al migrante, "que está destinado para este tipo de situaciones, aunque siempre hay que seguir un marco legal para poder utilizarlo".